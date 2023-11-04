ВС РФ отразили пять атак ВСУ за сутки на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что атаки были в районе Синьковки и севернее Тимковки Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

Уточняется, что также была поражена артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

До этого стало известно, что бойцы ВС России уничтожили на Купянском направлении артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и минометный расчет. Украинская армия потеряла до 125 солдат. Кроме того, самолеты и вертолеты нанесли удары по пунктам временной дислокации 32-й мехбригады и 57-й мотопехотной бригады. Накануне стало известно, что российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.