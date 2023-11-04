Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина ускорила передачу беспилотников для своих войск

Минобороны Украины заявило об ускорении передачи беспилотников для ВСУ

close
100%
Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале заявило, что рекордно быстро передало беспилотники своим войскам на линию боевого соприкосновения.

В ведомстве сообщили, что с момента получения техники от поставщиков до передачи силам логистики Вооруженным силам Украины (ВСУ) прошло всего три дня, раньше этот процесс мог длиться неделями или месяцами из-за многочисленных согласований в разных ведомствах.

Как пишут в пресс-службе украинского Минобороны, бюрократические процедуры удалось сократить благодаря сотрудничеству между новой командой ведомства и другими привлеченными лицами и учреждениями.

Там также отметили, что в украинские войска передали сотни ударных и разведывательных БПЛА.

1 ноября военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что применяемые Украиной турецкие беспилотники Bayraktar не могут преодолеть глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны России и потому оказались неэффективны на поле боя.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий