Украина ускорила передачу беспилотников для своих войск

Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале заявило, что рекордно быстро передало беспилотники своим войскам на линию боевого соприкосновения.

В ведомстве сообщили, что с момента получения техники от поставщиков до передачи силам логистики Вооруженным силам Украины (ВСУ) прошло всего три дня, раньше этот процесс мог длиться неделями или месяцами из-за многочисленных согласований в разных ведомствах.

Как пишут в пресс-службе украинского Минобороны, бюрократические процедуры удалось сократить благодаря сотрудничеству между новой командой ведомства и другими привлеченными лицами и учреждениями.

Там также отметили, что в украинские войска передали сотни ударных и разведывательных БПЛА.

1 ноября военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что применяемые Украиной турецкие беспилотники Bayraktar не могут преодолеть глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны России и потому оказались неэффективны на поле боя.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.