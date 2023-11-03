Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ

Полковник Сергей Лупанчук назначен командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, документ размещен на сайте главы государства.

«Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины», — сказано в документе.

Другим указом украинский лидер снял с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля прошлого года.

18 октября Зеленский заявил об обновлении руководящего состава министерства обороны Украины.

До этого Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу Минобороны Украины.