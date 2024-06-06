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Зеленский прибыл в Нормандию

Зеленский прибыл в Нормандию по случаю годовщины высадки союзников

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во французский регион Нормандия по случаю 80-летия высадки союзников на его побережье. Об этом он сообщается в Telegram-канале политика.

«Нормандия. Впереди-важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь», — написал он.

В канале опубликованы кадры выхода президента из самолета вместе с его супругой Еленой.

Зеленский подчеркнул, что высадка союзников в Нормандии напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии.

«Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство одержало победу тогда, настоящее единство способно одержать победу и сейчас», — заключил он.

5 июня президент США Джо Байден прибыл во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Высадка морского десанта в Нормандии была крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией по одновременному десантированию морем 156 тыс. военных. Она была проведена 6 июня 1944 года.

Ранее Путин прокомментировал решение не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии.

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