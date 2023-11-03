Министр обороны Израиля назвал условие для прекращения огня в секторе Газа

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галлант назвал госсекретарю США Энтони Блинкену условие для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает газета Haaretz.

По словам министра, прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не вернут заложников.

До этого сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на компромисс в вопросе обмена пленными с израильской стороной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.