На Украине накрыли канал сбыта психотропов для военных

На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале государственного бюро расследований Украины (ГБР).

По данным ведомства, вещества поставляли украинским военным.

Установили, что канал наладил ранее судимый за такие же преступления житель Николаевской области. Его подельники искали клиентов именно среди военнослужащих. Они объясняли, что военным на линии фронта нужно снимать стресс. Также это даст финансовую стабильность для самих сбытчиков, отметили в ГБР.

30 октября экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) глушат стресс с помощью наркотиков и алкоголя.

По его словам, у многих солдат «сносит крышу», поэтому они стараются заглушить это веществами. В итоге из-за такого метода снятия стресса украинские военные становятся опасными для себя и своих соратников.

Ранее дефицит медикаментов у ВСУ сочли критическим.