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В ЦАХАЛ сообщили о сбитии ракеты, запущенной по Израилю с территории Ливана

ЦАХАЛ уничтожил ракету «земля-воздух», запущенную с территории Ливана

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Vahram Baghdasaryan/Photolure via Reuters

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили ракету «земля-воздух», запущенную с территории Ливана. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Армия обороны Израиля сбила ракету класса «земля-воздух», которая была запущена с территории Ливана по танку ЦАХАЛ в пятницу утром. В ответ на ракетный обстрел самолеты ВВС Израиля нанесли удары по стартовой площадке, а также по отряду, осуществившему пуск», — сообщили в издании.

До этого военнослужащие армии Израиля нанесли удары по шиитской организации «Хезболла», располагающейся в Ливане, в ответ на обстрел с территории страны.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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