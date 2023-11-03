Штурмовая авиация нанесла удары по опорному пункту ВСУ

Группа штурмовиков Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и району скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. После поражения целей самолеты произвели противоракетный маневр, со ссылкой на сообщение Минобороны РФ пишет ТАСС.

Задание выполнялось на предельно малой высоте, указано в сообщении. Ударная группа самолетов, огибая рельеф местности, приблизилась к цели на необходимую дистанцию. Выполнив наведение, летчики произвели пуски ракет С-13.

Как пояснили в Минобороны РФ, после поражения целей самолеты проделали противоракетный маневр, сбросив тепловые ловушки.

2 ноября сообщалось, что Вооруженные силы РФ за последние сутки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских военных на Краснолиманском направлении.

В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вскрыли и затем подавили порядка 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также нанесено поражение штурмовым отрядам 67-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали об изменившейся тактике ВСУ на Краснолиманском направлении.