Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Штурмовая авиация нанесла удары по опорному пункту ВСУ

Минобороны: Су-25СМ поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

close
100%
Минобороны России

Группа штурмовиков Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и району скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. После поражения целей самолеты произвели противоракетный маневр, со ссылкой на сообщение Минобороны РФ пишет ТАСС.

Задание выполнялось на предельно малой высоте, указано в сообщении. Ударная группа самолетов, огибая рельеф местности, приблизилась к цели на необходимую дистанцию. Выполнив наведение, летчики произвели пуски ракет С-13.

Как пояснили в Минобороны РФ, после поражения целей самолеты проделали противоракетный маневр, сбросив тепловые ловушки.

2 ноября сообщалось, что Вооруженные силы РФ за последние сутки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских военных на Краснолиманском направлении.

В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вскрыли и затем подавили порядка 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также нанесено поражение штурмовым отрядам 67-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали об изменившейся тактике ВСУ на Краснолиманском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий