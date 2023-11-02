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ВС РФ поразили на аэродроме Миргород украинский Су-27

МО РФ: на аэродроме Миргород в Полтавской области поразили Су-27 Украины

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны РФ сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области был поражен Су-27 Воздушных сил Украины.

Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах. В районе Янтарного в Херсонской области была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель». Также в районе Серебрянки Донецкой народной республики был поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Также в регионе над селом Новая Деревня сбили другой беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

18 октября Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за одну ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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