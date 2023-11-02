Главком ВСУ рассказал, чем опасен затяжной конфликт для Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны. Об этом он сообщил британскому журналу The Economist.

«Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство», — пишет Залужный в статье для журнала, подчеркивая, что Украина «достигла уровня развития технологий, который ставит нас в тупик».

Как отмечает The Economist, главком ВСУ не сомневается в том, что затяжной конфликт выгоден для России — страны, с населением в три раза и экономикой в ​​десять раз превышающей украинскую.

По его словам, пока в ВСУ достаточно солдат, но чем дольше будут длиться боевые действия, тем будет труднее.

В своей статье он также заявил, что Украине для победы нужно найти новое изобретение, каким в свое время был порох, и если этого не произойдет, «рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы».

1 ноября военный эксперт Александр Артамонов заявил, что активная оборона позволила РФ взять инициативу в зоне военной операции.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.