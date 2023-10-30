В начале октября украинские власти потребовали у командования ВСУ провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили только вопрос «Чем?», поскольку военным не хватает ни живой силы, ни вооружения. Об этом пишет американский журнал Time, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего, пожелавшего остаться анонимным.

«У них нет ни людей, ни оружия,» — утверждает он.

Как пояснил боец, Киев требовал «вернуть» населенный пункт Горловка.

«Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — риторически вопрошает собеседник издания.

Незадолго до этого командир батальона Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с Российской Федерации в связи с неадекватным восприятием ситуации обществом.

Перед этим журнал Time писал, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить командующего наступлением ВСУ генерала, а также произвести другие кадровые перестановки и изменить стратегию ведения боевых действий к зиме.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на нашествие мышей и змей в окопах.