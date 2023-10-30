В Одессе произошли взрывы

В Одессе после объявленной воздушной тревоги местные жители услышали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичная Одесса».

По словам местных жителей, взрыв было слышно 30 октября в районе поселка Радужное.

Незадолго до взрывов на территории Одесской области объявлялась воздушная тревога.

В настоящий момент подробности по складывающейся ситуации на территории украинского региона не приводятся.

До этого в Николаевской области на Украине после взрывов произошел пожар на складе.

10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России стали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Иногда даже на всей территории страны. Атаки ведутся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.