Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Одессе произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Одессе в поселке Таирова

close
100%
Игорь Маслов/РИА Новости

В Одессе после объявленной воздушной тревоги местные жители услышали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичная Одесса».

По словам местных жителей, взрыв было слышно 30 октября в районе поселка Радужное.

Незадолго до взрывов на территории Одесской области объявлялась воздушная тревога.

В настоящий момент подробности по складывающейся ситуации на территории украинского региона не приводятся.

До этого в Николаевской области на Украине после взрывов произошел пожар на складе.

10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России стали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Иногда даже на всей территории страны. Атаки ведутся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий