Авианосец США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток

Американский авианосец »Дуайт Эйзенхауэр» был замечен наблюдателями за судами и аналитиками разведки в Средиземном море после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков.

Издание также опубликовало ряд фотографий «Эйзенхауэра» их соцсетей. В материале Stars and Stripes отмечается, что ВМС США не ответили на сообщение издания с просьбой подтвердить прибытие авианосца.

До этого член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в палестинской организации уверены, что США играют ключевую роль в ведении боевых действий против сектора Газа, а именно — фактически руководят операциями.

24 октября в Центральном командовании Соединенных Штатов сообщили, эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин поручил развернуть на Ближнем Востоке батарею комплекса противоракетный обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Таким образом в США рассчитывают подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее стало известно, зачем США послали самолеты на Ближний Восток.