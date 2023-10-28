На Украине могут начать создавать импровизированные системы ПВО

Украина активно просит США реализовать проект FrankenSAM из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет газета The New York Times.

В статье издания отмечается, что с приближением зимы власти Украины отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны. В связи с этим в Киеве готовы экспериментировать с «монструозной системой вооружений», которую официальные лица США называют программой FrankenSAM, пишет NYT.

Как указывают авторы материала, данная программа сочетает в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинской армии. Отмечается, что такие импровизированные средства ПВО испытывались на базах в США в течение нескольких месяцев. По данным NYT, на Украину их должны поставить осенью.

Программа FrankenSAM предполагает разработку и производство импровизированных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) из корпусов, деталей и компонентов со складов Украины, США и союзников. В качестве боеприпасов для них используют снятые с вооружения зенитные ракеты.

27 октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с премьер-министром Великобритании, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области обороны и укрепление систем ПВО.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что Киев намерен сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны, и работы в этом направлении уже начались.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.