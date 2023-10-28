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Над Орловской и Тульской областями перехвачены шесть дронов ВСУ

Минобороны: силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В Министерстве обороны России заявили, что ночью 28 октября удалось предотвратить попытку украинской стороны совершить атаки по объектам в РФ при помощи шести беспилотников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в Минобороны РФ.

Поясняется, что дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских дрона над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области.

До этого в МО сообщали, что российские средства ПВО за сутки сбили свыше 50 украинских дронов. Всего, по данным ведомства, посла начала спецоперации России на Украине были уничтожены 515 украинских самолетов, 253 вертолета, 8,2 тыс. дронов.

Также стало известно о трех попытках атаки Курской АЭС украинскими дронами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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