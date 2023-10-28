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Назван ставший проблемой для ВС России украинский дрон

Военный эксперт Живов заявил о применении ВСУ агродронов для атак на армию РФ

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Shutterstock

Применение на поле боя Вооруженными силами Украины агропромышленных дронов, названных российскими военными «Бабой-Ягой», стало проблемой для Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов в интервью «Ленте.ру».

«Этот агродрон способен носить шесть 82-миллиметровых мин», — заявил он.

По информации эксперта, беспилотники летают над позициями, где работает российская артиллерия, и сбрасывают вниз мины.

Он также пояснил, что наибольшей проблемой этот агродрон стал на Херсонском направлении. Беспилотный летательный аппарат крайне сложно подавить из-за примитивных механизмов работы и недоступности для обычных глушилок. Его уничтожают с помощью пулеметов Калашникова и тепловизоров, отметил военный эксперт.

«Это очень серьезное оружие, <...> это сейчас в армии самая большая головная боль», — утверждает Живов.

В июле профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Евгений Зараменских заявлял, что в ближайшей перспективе на агродроны может прийтись до 40% продаж на рынке гражданских беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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