США не координировали с Израилем удары по объектам в Сирии

В соответствии с информацией, полученной агентством Reuters от американского чиновника, Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии.

По словам собеседника агентства, целями этих ударов были склады, содержащие оружие и боеприпасы.

Ночью 27 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

Глава Пентагона подчеркнул, что США примут «дальнейшие необходимые меры», если проиранские группы продолжат свои атаки на американские войска.

Ранее «Катаиб Хезболла» ударила по базе ВС США в Сирии.