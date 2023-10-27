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Российская военная авиация получила самый тяжелый в мире транспортный вертолет

Российские ВКС получили новый серийный вертолет Ми-26Т2В

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российские воздушно-космические силы (ВКС РФ) получили новый серийный вертолет Ми-26Т2В — тяжелейший в мире транспортный вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего армейской авиацией Игоря Романова.

«Авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. И при этом важно поддерживать тесное взаимодействие с организациями и предприятиями промышленности. От этого во многом зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях и соединениях», — заявил Романов.

Командующий армейской авиации добавил, что в этом году ВКС также получают вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М.

Ми-26 способен перевозить грузы в десятки тонн на большое расстояние в любых условиях.

До этого Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей Су-35С.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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