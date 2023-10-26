Портал сообщил об обстреле боевиками ЦАХАЛ в направлении южной границы Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет артиллерийский обстрел в направлении южной границы Ливана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил портал Yediotnews.

Журналисты отметили, что в районе северной границы слышны взрывы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

22 октября ЦАХАЛ нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, и вывела их из строя. Израильские военные не комментировали взрывы в аэропортах, но отчитались об очередных обстрелах объектов движения ХАМАС в секторе Газа и исламистских радикалов на юге Ливана. Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы в аэропорт города Латакия.

24 октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.