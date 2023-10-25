Спецподразделение Воздушно-десантных войск РФ получит партию новых снайперских винтовок

Российские десантники скоро получат партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

Винтовки МЦ-566 были изготовлены тульским Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия, входящем в «Высокоточные комплексы». Они уже хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. В ближайшее время винтовки, оснащенные специально разработанными интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами, поступят в одно из подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск.

Ранее сообщалось, что глава конструкторского бюро интегрированных систем Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начинается производство самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».

До этого главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что первая серийная партия доработанных по опыту специальной военной операции автоматов АК-12 должна быть готова во второй половине 2023 года.

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