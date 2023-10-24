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В США полагают, что ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей

Vice: ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, «Хезболла» знает об этом

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас находится на грани своих возможностей, пишет американский журнал Vice

«Израиль на пределе возможностей, и ливанская боевая группировка «Хезболла» знает об этом», — говорится в статье.

Согласно данным издания, возможная операция Израиля в секторе Газа продлится несколько месяцев и потребует внушительного военного присутствия. Однако на фоне роста эскалации недовольства палестинцев, израильская армия уже находится на последней грани своих возможностей.

По информации источника, обстановка на Западном берегу реки Иордан может обостриться еще больше в любой момент.

Один из американских чиновников отметил, что стратегическая инициатива на данный момент принадлежит «Хезболле».

До этого ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара «по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 400 объектам ХАМАС за сутки.

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