В Сирии совершено нападение на американских военных

Американские войска подверглись нападению в Сирии, сообщил представитель Пентагона.

По его словам, никто не пострадал.

До этого телеканал Al-Mayadeen сообщил, что база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС, представители которого заявили, что удар был нанесен и по базе Эр-Рукбан, которая также является лагерем беженцев.

Накануне стало известно, что военная авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар, где помимо иракских войск размещены американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

21 октября в Пентагоне сообщили, что над базой Айн-аль-Асад были сбиты два беспилотника.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.