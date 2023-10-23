Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, предотвратив теракт на территории Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«23 октября около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.

21 октября стало известно, что над Воронежской областью был сбит украинский дрон.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства защиты нейтрализовали в небе воздушную цель.

Позднее глава области сообщил о повторной активации системы ПВО — в этот раз средства защиты отработали по целям за пределами региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.