Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, предотвратив теракт на территории Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«23 октября около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.
21 октября стало известно, что над Воронежской областью был сбит украинский дрон.
В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства защиты нейтрализовали в небе воздушную цель.
Позднее глава области сообщил о повторной активации системы ПВО — в этот раз средства защиты отработали по целям за пределами региона.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.