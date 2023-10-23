ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости.

По его словам, объекты были атакованы «в целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов». Кулить заявил, что в результате были уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт боевиков.

Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков Сирии и уничтожили пять складов с оружием.

До этого сообщалось, что в Сирии ВКС России уничтожили до 25 боевиков, связанных с террористической организацией «Джабхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России), в населенном пункте Батента, который находится в 9 км северо-западнее города Идлиб. Группировка этих боевиков была ответственна за атаки на позиции сирийских правительственных сил и гражданскую инфраструктуру

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