В США заявили о риске Армагеддона из-за решений Вашингтона по Израилю

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за решений США по Израилю. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

»[Президент США] Джо Байден заверил [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху, что если [ливанская шиитская организация] «Хезболла» нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля», — поделился Макгрегор.

По его словам, в случае эскалации конфликта к нему могут подключиться Иран, Турция, Пакистан, и тогда той авиации, которую хотели использовать США, будет недостаточно.

До этого бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в своем Twitter-аккаунте раскритиковал бывшего члена палаты представителей Адама Кинзингера за отрицание ядерной угрозы. По оценке военного, возможностью избежать ядерного армагеддона является контроль вооружений.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».