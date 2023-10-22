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В украинском Херсоне слышны звуки взрывов

В украинском Херсоне прозвучали взрывы

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РИА Новости

В городе Херсон на юге Украины слышны звуки взрывов. Информация появилась в местной газете «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — отмечается в публикации.

Официальных комментариев и иных подробностей пока не поступало.

Накануне в подконтрольном украинским властям городе Херсоне были зафиксированы взрывы.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Днем ранее глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении в подконтрольной Украине части региона административных зданий региона. В ночь на пятницу в Херсоне также произошли взрывы. В этот же день стало известно о взрывах в Кривом Роге.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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