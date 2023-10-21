В ДНР заявили, что украинских школьников готовят к службе в ВСУ

Из-за кадрового кризиса в армии украинские военкомы начали призывать вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) школьников, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям — таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт», — сказал он.

Гагин уточнил, что по украинским законам в армию можно призывать с 16 лет на добровольной основе.

Кроме того, указал советник, скоро на Украине могут принять закон о мобилизации женщин. По мнению Гагина, это приведет к недовольству населения.

При этом Гагин утверждает, что не стоит недооценивать ВСУ, так как, несмотря на недостаток призывников, у Украины еще есть резервы.

Накануне он заявил, что украинские спецслужбы пытаются вербовать молодежь из ДНР через мессенджеры.

В конце сентября эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Украина может мобилизовать еще около 50 тысяч человек, в частности за счет призыва ограниченно годных к военной службе граждан.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.