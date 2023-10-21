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В Днепропетровской области повредили промышленный объект

Глава ВГА Лысак: в Кривом Роге поврежден промышленный объект

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Igor Kvochka./Wikimedia Commons

В ночь на 21 октября в Кривом Роге Днепропетровской области Украины повредили объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

По его словам, на месте взрыва возник пожар, который потушили.

В Днепропетровской области в течение ночи воздушную тревогу объявляли несколько раз. Также сирены слышали в других восточных и юго-восточных регионах Украины.

Накануне в Кривом Роге произошел взрыв, сообщал мэр города Александр Вилкул.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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