Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Генпрокуратуре заявили о рисках распространения оружия из зоны СВО

Генпрокурор РФ Краснов: сохраняются риски распространения оружия из зоны СВО

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о сохранении высоких рисков нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения спецоперации. Его слова приводятся в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«Трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии», — указал Краснов.

Глава Генпрокуратуры отметил важность координации усилий правоохранительных структур России и Белоруссии по нивелированию указанных и других угроз.

17 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Генерал армии указал, что в условиях специальной военной операции на Украине крайне важно моментально восполнять запасы вооружений.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий