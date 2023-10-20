В Генпрокуратуре заявили о рисках распространения оружия из зоны СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о сохранении высоких рисков нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения спецоперации. Его слова приводятся в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«Трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии», — указал Краснов.

Глава Генпрокуратуры отметил важность координации усилий правоохранительных структур России и Белоруссии по нивелированию указанных и других угроз.

17 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Генерал армии указал, что в условиях специальной военной операции на Украине крайне важно моментально восполнять запасы вооружений.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.