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Израиль, США и Египет создают трехсторонний комитет для контроля за помощью Газe

Израиль, США и Египет создают комитет для контроля за поступлением помощи в Газу

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МЧС РФ/РИА «Новости»

Для контроля за поступлением гуманитарной помощью в сектор Газа будет сформирован трехсторонний комитет Израиля, Египта и Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на заявление представителя ООН, пожелавшего остаться анонимным.

Согласно его информации, группа займется отслеживанием и контролем поступления гумпомощи в Газу через каирский пропускной пункт Рафах.

До этого стало известно, что Москва и Пекин планируют координировать свои усилия, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщалось на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

19 октября в египетский город Эль-Ариш прибыл специальный самолет МЧС России, на борту которого находилась гуманитарная помощь для жителей сектора Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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