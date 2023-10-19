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В Киеве развернули мобильные блокпосты для выдачи повесток в военкомат

ТАСС: в Киеве развернули мобильные блокпосты для выдачи повесток в военкомат

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Alex Babenko/AP

В Киеве и пригороде в рамках всеобщей мобилизации начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток военнообязанным гражданам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По их словам, блокпосты перекрывают дороги, они работают в разных районах Киева — в Шевченковском, у проспекта Победы, у железнодорожного вокзала и т.д. Один из собеседников агентства заявил, что повестки выдают «всем подряд».

Один из очевидцев рассказал, что его знакомые не могут выйти на улицу из дома, опасаясь, что их могут отправить в зону боевых действий.

Накануне представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что изменил свое мнение и больше не планирует добиваться экстрадиции и уголовного преследования уклонистов. Перед этим он подчеркивал, что уклонистов могут начать уголовно наказывать.

В сентябре первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявлял, что в стране планы мобилизации пока не меняются, однако все зависит от ситуации на фронте.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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