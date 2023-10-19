Тяжелые огнеметные системы ВС РФ нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) российской группировки войск «Запад» нанесли удар по военнослужащим двух бригад Вооруженных сил Украины в укрытиях. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Сергеевка на Купянском направлении. В этом же районе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временного размещения украинских войск и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.

Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации выпустили ракеты и бомбы по украинским военнослужащим, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовым бригадам, 14-й и 32-й механизированным бригадам и подразделениям территориальной обороны.

В ходе операции удалось уничтожить 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. ВСУ лишились 80 военнослужащих, трех танков, бронетранспортера М113, двух пикапов.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщали, что на Купянском направлении российские военные отразили 13 атак штурмовых групп.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.