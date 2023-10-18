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ХАМАС пообещал опубликовать доказательства причастности Израиля к удару по больнице

ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

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В палестинском движении ХАМАС заявили, что они опубликуют доказательства причастности Израиля к ракетному удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум добавил, что у движения есть комитет, который собирает доказательства причастности Израиля к атакам в секторе Газа, в том числе на больницу. Доказательств последнего «много» и их предоставят международным органам, добавил он.

Палестинцы заявили, что израильские военные нанесли удар по больнице с помощью управляемых ракет.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным минздрава Палестины, от удара погиб 471 человек.

В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о непричастности к атаке на больницу в секторе Газа и показала соответствующие доказательства.

12-й канал израильского ТВ опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения в населенном пункте Нетив-ха-Асар, на котором якобы «приведено доказательство утверждений» Израиля о том, что на самом деле удар ракетами по госпиталю «Аль-Ахли» был нанесен из сектора Газа.

Ранее востоковед заявил об угрозе перерастания войны в Израиле в ядерную фазу.

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Война в Израиле
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