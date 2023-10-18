Российские военные уничтожили склад ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные за прошедшие сутки смогли ликвидировать в Днепропетровской области склад авиационных средств поражения украинских бойцов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — уточнили в Минобороны РФ.

По уточнению военного ведомства, в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны».

Также в МО пояснили, что российские подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе боевой технике украинской стороны в 147 районах.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по Торскому автомобильному мосту в ДНР. Тактическая авиационная группа поразила три пункта временной дислокации ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.