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Военкор: Запад начинает признавать, что Россия перехватила инициативу у ВСУ

Военкор Линин: Запад признает, что Россия перехватила инициативу у ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный корреспондент Евгений Линин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал статью британского журнала The Economist под названием «Теперь Россия борется за территории на востоке Украины». По его мнению, Запад начинает признавать, что войска РФ перехватывают инициативу у ВСУ.

Журналист напомнил, что наиболее напряженные боевые действия сейчас наблюдаются в районе Авдеевки, которая «за девять лет была превращена киевским режимом в мощный укрепрайон». По его словам, российские войска постепенно выходят из активной обороны и развивают атаки.

«То есть военная инициатива сегодня полностью на стороне наших сил. И Авдеевка как раз показала, что всё совсем не так, как до сих пор подают украинские СМИ. На Западе начинают это признавать», — сказал Линин.

На Украине также признали, что ситуация в Авдеевке тяжелая, там происходят интенсивные бои. Военнослужащий ВСУ Егор Фирсов заявил в эфире телеканала «Киев 24», что в населенном пункте началась «одна из решающих битв».

Кроме того, продолжается наступление российских войск на Купянск Харьковской области. Украинские военные, в свою очередь, не оставляют попыток вернуть Артемовск, а также пытаются расширить выступ под Работино в Запорожской области. Отмечается, что пока ВСУ терпят значительные поражения.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о тактике активной обороны ВС РФ в зоне спецоперации.

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