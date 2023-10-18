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Военный эксперт рассказал, каким боеприпасом могли ударить по больнице в Газе

Военный эксперт Сивков: по больнице в Газе был нанесен авиаудар

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv объяснил, какой ракетой могли ударить по больнице в Газе. По его словам, чтобы нанести столь серьезное поражение, боевая часть снаряда должна весить не менее 300 кг.

«Такой может быть ракета, запущенная с самолета, например. Они общей массой приблизительно полтонны. Такая ракета может сложить (здание — «Газета.Ru»). Его также может разрушить и бомба весом больше 300 кг», — пояснил Сивков.

Эксперт выразил сомнение в правдивости заявления израильской стороны о непричастности к атаке больницы в секторе Газа. По его словам, у Палестины нет ракет столь большой мощности.

17 октября в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России) ответственной за удар по больнице.

Группировка при этом опровергает заявление властей и армии Израиля, что она ответственна за обстрел больницы в Газе.

Ранее телеканал NBC заявил, что ХАМАС в обмен на прекращение ударов готов отпустить заложников.

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Война в Израиле
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