В ОБСЕ осудили атаку на госпиталь в Газе

Глава ОБСЕ, председательствующий в организации министр иностранных дел Республики Северная Македония Буяр Османи призвал привлечь к ответственности виновных в атаке на госпиталь «Аль-Ахли» в Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети дипломата.

«Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права... Виновные должны быть привлечены к ответственности», — пишет Османи.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания.

Палестинские официальные лица обвинили Израиль в нанесении авиаудара, в результате которого лишились жизней сотни людей в больнице. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.