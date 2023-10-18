Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Это чушь»: военный эксперт о причастности Палестины к удару по больнице в Газе

Военный эксперт Сивков: Палестина не причастна к удару по больнице в Газе

close
100%
Reuters

Доктор военных наук Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Израиля о непричастности к атаке больницы в секторе Газа. Как утверждает ЦАХАЛ, взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Однако эксперт не согласен с этой версией.

«Объяснения, что ракета от ХАМАС «промазала», не выдерживают никакой критики. Даже если снаряд и может сбиться с траектории, точной наводкой в больницу он не попадает. <...> То есть это — однозначная чушь», — подчеркнул Сивков.

Он также обратил внимание на мощность заряда, которым разрушено здание. У палестинцев, по его словам, таких ракет нет.

17 октября в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России) ответственной за удар по больнице.

Группировка при этом опровергает заявление властей и армии Израиля, что она ответственна за обстрел больницы в Газе.

Ранее испанский премьер заявил о выделении Палестине более €4 млн.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий