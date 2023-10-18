«Это чушь»: военный эксперт о причастности Палестины к удару по больнице в Газе

Доктор военных наук Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Израиля о непричастности к атаке больницы в секторе Газа. Как утверждает ЦАХАЛ, взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Однако эксперт не согласен с этой версией.

«Объяснения, что ракета от ХАМАС «промазала», не выдерживают никакой критики. Даже если снаряд и может сбиться с траектории, точной наводкой в больницу он не попадает. <...> То есть это — однозначная чушь», — подчеркнул Сивков.

Он также обратил внимание на мощность заряда, которым разрушено здание. У палестинцев, по его словам, таких ракет нет.

17 октября в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России) ответственной за удар по больнице.

Группировка при этом опровергает заявление властей и армии Израиля, что она ответственна за обстрел больницы в Газе.

Ранее испанский премьер заявил о выделении Палестине более €4 млн.