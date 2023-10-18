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Минобороны сообщило о 28 перехваченных за ночь дронах ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников ВСУ

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Shutterstock

Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Вечером 17 октября Минобороны заявило, что в Черном море был уничтожен беспилотный катер ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и 39 дронов ВСУ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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