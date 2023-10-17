В Пентагоне прокомментировали удар по больнице в Газе

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты призывают Израиль соблюдать «законы войны» при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, глава Пентагона Ллойд Остин в текущий момент находится на постоянной связи с руководителем министра обороны Израиля Йоавом Галантом. Таким образом министр подчеркивает, что «в этом конфликте закон войны должен соблюдаться».

Сингх подчеркнула, что ей известно о сообщениях про удар по больнице в Газе, но она пока не обладает достаточной информацией, чтобы прокомментировать ситуацию.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа проводит расследование, связывает происшествие с неудачным запуском ракеты ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.