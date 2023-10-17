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Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям

Politico: Украина впервые применила для удара по целям РФ ракеты США ATACMS

Украина во вторник, 17 октября, впервые после получения от США запустила американские дальнобойные ракеты ATACMS по российским целям. Об этом сообщает Politico.

«Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара... после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и поблагодарил Соединенные Штаты за эту поставку.

Перед этим американский телеканал CNN сообщил о том, что американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох.

17 октября глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Бердянске после ночных ударов ВСУ были обнаружены кассетные боеприпасы от ракет ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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