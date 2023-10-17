Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши договоренности выполняются. ATACMS себя показали», — заявил он.

Он отметил, что украинцы «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам».

До этого телеканал CNN сообщил о том, что американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох. Отмечается, что американская сторона была обеспокоена тем, что Москва в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние еще до момента применения этих ракет.

17 октября глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Бердянске Запорожской области после атаки ВСУ обнаружены кассетные боеприпасы М74 от ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.