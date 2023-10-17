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Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS

Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных американских ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши договоренности выполняются. ATACMS себя показали», — заявил он.

Он отметил, что украинцы «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам».

До этого телеканал CNN сообщил о том, что американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох. Отмечается, что американская сторона была обеспокоена тем, что Москва в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние еще до момента применения этих ракет.

17 октября глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Бердянске Запорожской области после атаки ВСУ обнаружены кассетные боеприпасы М74 от ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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