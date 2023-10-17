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Российская ПВО сбила вертолет Ми-8 ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО сбила вертолет Ми-8 ВСУ

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РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Также ВС РФ смогли перехватить пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB, которые произведены в США.

Отмечается, что системы ПВО смогли уничтожить 34 беспилотника противника в районах трех населенных пунктов в Луганской народной республике — Белогоровка, Васильевка и Сватово. В Донецкой народной республике дроны были сбиты в районе Берестового. Также вооружение противника было сбито над Новой Тарасовкой в Харьковской области, Песчановке и Саги в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские военные на Краснолиманском направлении сорвали атаки Вооруженных сил Украины. Как заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, на данном направлении подразделения войск «Центр» огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорвали шесть попыток атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Накануне Минобороны РФ заявляло, что российские военные уничтожили до 65 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. В районах Торского, Серебрянки и Григоровки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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