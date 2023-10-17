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В Армии Израиля сообщили, что следующая фаза войны может отличаться от ожиданий

ЦАХАЛ: планы о скором наземном наступлении могут не соответствовать ожиданиям

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подполковник Ричард Хехт в ходе брифинга с журналистами заявил, что израильские военнослужащие готовятся к следующему этапу своей кампании против сектора Газа, однако планы могут не соответствовать ожиданиям о скором начале наземного наступления. Об этом сообщает Reuters.

«Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении, но это может быть что-то другое», — сказал он.

До этого издание Der Spiegel сообщало, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа только после завершения визита в страну президента США Джо Байдена.

15 октября бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак поддержал наземную операцию Израиля в секторе Газа.

14 октября Армия обороны Израиля заявила, что готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что военнослужащие развернуты по всей стране и уровень войск готов к следующему этапу борьбы с ХАМАС «с упором на значительную наземную операцию».

Ранее в ХАМАС рассказали о действиях жителей Газы.

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