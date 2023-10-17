Алиев заявил о закрытии темы карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который находился на полу в бывшей администрации республики. Азербайджанский лидер вошел в здание под торжественную музыку, затем прошел по холлу и наступил на флаг Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев стороны достигли договоренности о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

А в октябре Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в столице Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди).

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.