В США сообщили об отправке американских военных в Израиль

США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей минобороны государства.

По словам чиновников, войска будут выполнять задачи по консультированию и оказанию медицинской поддержки. Отмечается, что они состоят из представителей всей армии Соединенных Штатов и не предназначены для участия в боевых действиях.

Также сообщается, что сейчас войска находятся как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе.

16 октября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что американские власти удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке, чтобы не допустить еще более масштабный региональный конфликт.

До этого Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что Соединенные Штаты отправили военные самолеты на Ближний Восток чтобы не допустить эскалации и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем.

11 октября в США рассказали о решении по размещению еще одного авианосца у берегов Израиля. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, решение о втором авианосце еще не принято, однако судно движется в том же направлении, куда и прибыл первый авианосец — «Джеральд Форд».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.