Удары ВВС Израиля по Газе готовят почву для возможной наземной операции

Задача авиаударов по сектору Газа подразумевает подготовку к потенциальной наземной операции Израиля в палестинском анклаве, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Томер Бар, чьи слова передает местная газета The Jerusalem Post.

«Мы закладываем основу для наиболее эффективных наземных маневров», — указал он.

По информации Бара, на данный момент Израиль устраняет как можно больше угроз на земле и в небе.

Военачальник подчеркнул, что в настоящее время делается все необходимое для подготовки возможной наземной атаки.

«Мы обеспечим наилучшее наземное вторжение», — заключил он.

До этого бывший премьер-министр еврейского государства Эхуд Барак говорил, что Израиль может прекратить деятельность ХАМАС в Газе лишь за счет операции сухопутных сил, дипломатический подход тут не поможет. Он подчеркнул, что еврейское государство уважает международное право и будет его соблюдать при возможной наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.