Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Удары ВВС Израиля по Газе готовят почву для возможной наземной операции

Командующий ВВС Израиля заявил о подготовке возможной наземной операции

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Задача авиаударов по сектору Газа подразумевает подготовку к потенциальной наземной операции Израиля в палестинском анклаве, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Томер Бар, чьи слова передает местная газета The Jerusalem Post.

«Мы закладываем основу для наиболее эффективных наземных маневров», — указал он.

По информации Бара, на данный момент Израиль устраняет как можно больше угроз на земле и в небе.

Военачальник подчеркнул, что в настоящее время делается все необходимое для подготовки возможной наземной атаки.

«Мы обеспечим наилучшее наземное вторжение», — заключил он.

До этого бывший премьер-министр еврейского государства Эхуд Барак говорил, что Израиль может прекратить деятельность ХАМАС в Газе лишь за счет операции сухопутных сил, дипломатический подход тут не поможет. Он подчеркнул, что еврейское государство уважает международное право и будет его соблюдать при возможной наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий