Экс-разведчик США предупредил о планах Израиля лишить Украину западного оружия

Израильское правительство не станет жалеть президента Украины Владимира Зеленского и «заберет» у его страны западные вооружения. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner сделал бывший разведчик армии США Тони Шаффер.

По словам эксперта, власти Израиля намерены сделать все возможное для достижения своих военных целей. В том числе это касается договоренностей со странами Запада о поставках боеприпасов и техники.

Как следует из слов экс-разведчика, особую решимость руководству Израиля придает скандал в канадском парламенте. Речь идет о присутствии на заседании 22 сентября бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого собравшиеся приветствовали аплодисментами.

Шаффер добавил, что из-за решения снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием американское правительство опустошило запасы государства. В результате, когда Израиль попросил о помощи, США забеспокоились о собственной обороноспособности.

«США нужно будет выбрать либо поддерживать Украину, либо Израиль. Вашингтон выберет Израиль. Зеленский это знает», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее он добавил, что подобное развитие событий поставит действующего американского президента Джо Байдена в крайне затруднительное положение.

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.