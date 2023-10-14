В США рассказали об удивлении НАТО из-за незаметного начала операции ХАМАС

Руководство НАТО было удивлено тем, что силы движения ХАМАС смогли обойти израильскую систему наблюдения и незаметно начать свою военную операцию. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

В частности, как указано в материале, соответствующую реакцию на действия палестинского движения имел глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр. Как отметили авторы публикации, представитель международной организации, казалось, был поражен возможностями ХАМАС.

«Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации <...> автономным системам или искусственному интеллекту <...> и все равно все были удивлены?» — сказал Бауэр, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Согласно информации издания, после эскалации палестино-израильского конфликта некоторые члены НАТО начали говорить об обеспокоенности из-за чрезмерного использования ИИ. Авторы статьи подчеркнули, что события на Ближнем Востоке продемонстрировали уязвимость высокотехнологичных армий перед базовыми вооружениями.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС атаковали израильскую территорию, выпустив несколько тысяч снарядов. Тогда же представители движения заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», после чего власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале собственной операции «Железные мечи». С того момента израильские военнослужащие начали наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, к текущему моменту сбросив на указанную территорию более шести тысяч бомб. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий в регионе.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что НАТО не может вести переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.