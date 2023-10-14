Оператор дрона-камикадзе ВС РФ поразил блиндаж ВСУ под Артемовском

Российские десантники с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что оператор заметил двух бойцов ВСУ, которые пытались укрыться в блиндаже. Он направил на украинский опорный пункт FPV-дрон. В министерстве уточнили, что блиндаж с военнослужащими ВСУ ликвидировали на Артемовском направлении.

В Минобороны напомнили, что среди преимуществ FPV-дрона удобная ориентация в пространстве и способность легко и быстро проходить заданную траекторию полета.

В начале октября стало известно, что российский дрон-камикадзе «Гортензия» получил возможность работать по ночам. Для этого на него установили тепловизор. По словам разработчиков, с начала специальной военной операции на Украине компания поставила на фронт более 2500 FPV-дронов.

Также российский спецназ начал применять FPV-дрон под названием «Упырь» на направлении Сватово — Кременная.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.